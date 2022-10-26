Врач объяснил, можно ли прививаться от гриппа, когда болеешь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-терапевт первой категории, врач-пульмонолог "СМ-Клиника" Вячеслав Светлаков объяснил россиянам, можно ли делать прививку от гриппа, если человек уже плохо себя чувствует.

По словам эксперта, прежде всего стоит помнить, что грипп и ОРВИ занимают лидирующее место среди инфекционных заболеваний из-за способности к широкому распространению болезни среди населения. Одним из действенных способов борьбы с распространением заболевания является вакцинация. Об этом пишет Газета.Ru.

- Есть некоторые состояния здоровья у человека, когда вакцинация от гриппа невозможна, либо должна быть временно отложена, - уточнил врач.

Светлаков рассказал, что временное противопоказание к вакцинации - острое заболевание или обострение хронического заболевания. Вводить вакцину можно только после того, как состояние нормализуется.

Ранее "Известия" писали, что в РФ выявили первый вирус гриппа H3N2. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, на данный момент других вирусов гриппа в стране не выявлено. Она подчеркнула, что ситуация по всем респираторным инфекциям, циркулирующим в РФ остается достаточно стабильной.

Также накануне RT сообщал, что доктор медицинских наук вирусолог, специалист по вакцинам, член-корреспондент РАЕН Анатолий Альтштейн назвал логичной одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа. Он объяснил, что от одновременного введения вакцин удара по иммунитету быть не должно, так как они содержат небольшое количество антигенов.