Выпуск легковых автомобилей в России в сентябре снизился впервые с мая

В России снизилось производство автомобилей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На 3,1 процента снизился в сентябре 2022 года объем промышленного производства в России по сравнению с сентябрем прошлого года. Об этом сообщает в регулярном отчете о динамике промышленного производства Росстат.

В частности, сообщается, что выпуск легковых автомобилей в России в сентябре уменьшился на 77,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Было выпущено 23,8 тыс. единиц легковых авто. В то же время по отношению к августу текущего года производство снизилось на 3,8%. С начала 2023 года и до конца сентября было произведено 349 тыс. автомобилей, это на 65,9% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Выпуск грузовых автомобилей в сентябре этого года упал на 33,8%, их было выпущено 11,7 тыс. единиц. С января по сентябрь произведено 103,4 тысячи грузовиков, это на 20,4 процента меньше, чем за тот же период в 2021 году.

Ранее сообщалось, что программы льготного автокредитования расширят, не дожидаясь конца 2022 года. Минпромторг планирует добавить в число тех, кто может купить авто с господдержкой еще пенсионеров и военных.

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