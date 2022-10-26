В Совфеде объяснили важность введения возрастной маркировки видеоигр в России

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В России готовится законопроект об обязательной маркировке видеоигр по возрасту, а также о запрете продажи тех игр, которые содержат запрещенную для распространения информацию. Поправки в законы "Об информации" и "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью" готовят Минэкономразвития совместно с Минздравом, Роскомнадзором и Минцифры. Планируется, что новые правила вступят в силу с 1 марта 2024 года. Об этом сегодня 26 октября сообщает "Коммерсант". Отмечается, что сейчас российское законодательство никак специально не регулирует компьютерные игры.

Член комитета Совета Федерации по образованию и науке Елена Писарева объяснила, зачем нужны подобные ограничения.

«Это полезная инициатива. Вопросы контроля содержания видеоигр часто поднимаются сенаторами на заседаниях, посвященных вопросам цифровой безопасности детей в сети интернет. Видео и компьютерные игры чрезвычайно популярны у детей и подростков, и ни для кого ни секрет, что многие зарубежные создатели этих игр преследуют не только развлекательные или коммерческие цели", - приводит РИА Новости слова сенатора.

По мнению Писаревой, сертификация и маркировка видеоигр экспертами должна быть не для галочки, поскольку это важнейший вопрос безопасности страны и будущего детей.