В Шахтерске из-за обстрела ВСУ горят цистерны с топливом Фото: REUTERS

ВСУ нанесли удар по Шахтерску в Донецкой Народной Республике (ДНР), горят цистерны с топливом, сообщил мэр города Александр Шатов.

"По предварительной информации, это был прилет в район железной дороги. Есть возгорания цистерн с топливом. Подробности уточняем", - сказал он ТАСС.

Шатов добавил, что пострадавших в результате обстрела нет. Как передает агентство, для ликвидации пожара на железнодорожной станции в Шахтерске был направлен пожарный поезд.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.