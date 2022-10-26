Аркадий Укупник ответил на вопрос о продаже своей квартиры в Юрмале Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известный артист Аркадий Укупник прокомментировал новости о том , что решился продать жилье в Латвии. Несколько лет супруга Наталья уговорила его приобрести квартиру в Юрмале. С тех пор супруги отдыхают там почти каждое лето, но в этом сезоне отношения между Россией и Латвией усложнились и над квадратными метрами нависла угроза. С тех пор с завидным постоянством говорят, что Укупник ищет способ продать квартиру, но этот факт он не хотел придавать огласке.

Когда россиянам явно дали понять, что в Латвии им не рады, он «закрыл на ключ, уехал и забыл». Пока теплится надежда, что приедет на будущий год.

Артист уходит от ответа продает он жилье или нет: мол, дела житейские. Но все-таки признается:

-Продать что-либо сейчас сложно и в Москве, и за рубежом. Пока я живу и работаю здесь, в Москве. Я не думаю о том, что будет завтра. Я – человек, который живет сегодняшним днем. В народе же не зря говорят: «Будет день и будет пища», - признается он сайту mk.ru.

Что касается отдыха на рижском взморье, то о его потери артист не сожалеет и уверяет, что с радостью путешествует по родной стране.

Он предпочитает жить за городом, где проводит время последние пятнадцать лет.

- Я раньше жил в городе и не понимал всей радости загородной жизни. А потом переехали и я абсолютно счастлив, - заключил он.