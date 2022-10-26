Экс-сенатор США Блэк поддержал план Илона Маска по урегулированию украинского конфликта Фото: REUTERS

Бывший сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк заявил, что переговоры являются ключевым способом урегулирования кризиса на Украине, как это было предложено Илоном Маском.

"Илон Маск, один из самых богатых людей на Земле, опубликовал в Twitter замечательное предложение о начале мирных переговоров по Украине", — сказал он в своем выступлении для немецкого аналитического центра "Институт Шиллера". Его слова приводит РИА Новости.

Блэк особенно оценил роль ООН в плане Маска, так как, по его мнению, народ имел право на проведение референдума по вхождению в состав России.

Напомним, основатель корпораций Tesla и SpaceX, эксцентричный миллиардер Илон Маск предложил собственный план урегулирования конфликта между Украиной и Россией. Его он опубликовал на свой странице в Твиттере. План включает в себя несколько составляющих: проведение повторных референдумов под эгидой ООН на присоединившихся к России территориях, признание Крыма российским, обязательства Украины по нейтральному и внеблоковому статусу.

Тем временем, президент Украины подписал указ о введении в действие решения СНБО Украины, которым запрещаются любые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. СНБО принял такое решение 30-го сентября, тем же числом датируется и указ Зеленского.