Reuters: в США провели испытания компонентов гиперзвукового оружия Фото: REUTERS

Министерство обороны США провело успешные испытания компонентов гиперзвукового оружия.

"Военно-морские силы США и армия запустили ракету с береговой стартовой площадки в Вирджинии, чтобы провести около десятка экспериментов гуперзвукового оружия в среду и помочь в разработке нового класса оружия", - говорится в публикации агентства Reuters.

Издание отмечает, что в рамках испытаний проводилась оценка навигационного оборудования и коммуникационной работы гиперзвукового оружия, а также "усовершенствованных материалов", устойчивых к нагреванию в "реалистичной гиперзвуковой среде".

Ранее ВВС США провели успешное испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Обратите внимание на слово «прототип», - это значит, что испытан первоначальный образец, всего лишь прообраз будущей ракеты. Подобные «прообразы» в разных вариантах испытывались американцами в последние годы 9 раз и лишь 2 пуска были признаны успешными. А теперь – еще несколько любопытных деталей.

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