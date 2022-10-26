Российские артиллеристы уничтожили танковый взвод ВСУ в Донбассе Фото: Александр КОЦ

Артиллеристы шестой армии Западного военного округа уничтожили танковый взвод ВСУ на Сватовском направлении в Донбассе. Об этом пишет РИА Новости.

"Из последних целей по танкам мы отрабатывали (по танковому взводу — прим. ред.), сказали нам "удачно все", — рассказал журналистам военнослужащий, участвующий в спецоперации в расчете БМ-21 "Град".

По словам военнослужащего, основные цели для расчета — живая сила противника, техника и укрепрайоны, особый интерес представляет иностранное вооружение.

Ранее российское Минобороны сообщило, что высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по скоплению украинской военной техники на железнодорожной станции Новоград- Волынский Житомирской области. В результате удара были уничтожены резервы, предназначенные для переброски группировке украинских войск на Донбассе.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.