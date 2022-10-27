Bloomberg: администрация Байдена вынуждена пересмотреть планируемый потолок цен на российскую нефть Фото: Shutterstock

Администрация Джо Байдена была вынуждена пересмотреть в сторону повышения планируемый потолок цен на российскую нефть, поскольку не смогла достигнуть договоренности с многими странами о его реализации, сообщило агентство Bloomberg.

Невозможность заручиться согласием ряда стран по установке лимита цен на российскую нефть вызвала опасения в Белом доме относительно того, что эта мера, будучи несогласованной должным образом, может привести к новой волатильности на нефтяном рынке. Администрация Байдена хотела бы этого избежать, чтобы не допустить нового роста цен на бензин и падения своих рейтингов.

Страны «Большой семерки» уже давно грозятся ввести ограничение цены российской нефти. Ввести ценовой потолок на нефть из России предлагается с 5 декабря 2022 года. Но сумма, о которой может идти речь, до сих пор не называлась. И вот министр финансов США Джанет Йеллен на встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне заявила, что российская нефть должна стоить $60 за баррель. Экономист Остапкович в беседе с "Комсомольской правдой" сообщил, что США способны объявить санкции странам, которые откажутся от потолка цен на нефть из России.