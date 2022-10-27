Исследование: более половины россиян покупают новый телефон только после поломки старого Фото: Shutterstock

В России более половины граждан приобретают новый смартфон только после поломки старого. К такому выводу по итогам исследования пришли аналитики из PR-агентства Mediacom.expert и ИОМ "Анкетолог". В опросе принимали участие 1,9 тысячи жителей РФ в возрасте от 18 лет.

Выяснилось, что 52% респондентов готовы приобрести новый смартфон в случае поломки старого. Одновременно с этим 38% респондентов признаются, что заменят гаджет, когда он перестанет соответствовать их требованиям, а 34% - в случае ухудшения работы аккумулятора.

Также оказалось, что сменить устройство на новое в случае появления материальной возможности готовы 28% граждан, еще 15% - если разобьется экран, а 14% - если устареет ПО. Об этом пишет Газета.Ru.

Исследование экспертов также показало, что 32% участников опроса меняют смартфон раз в 4-5 лет, 30% - раз в 3 года, 17% - реже, чем раз в 5 лет. Раз в 2 года меняют устройство 17% опрошенных, и только 4% - каждый год.

Ранее "Известия" писали, что в январе–сентябре 2022 года спрос на бытовую технику российских брендов, а также марок из CНГ в российских магазинах вырос в 1,5–2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение интереса к холодильникам, стиральным машинам, вытяжкам и прочей технике, сделанным в России и дружественных странах, эксперты связывают с уходом из РФ западных фирм и сокращением ассортимент их продукции.