Политолог раскрыл, почему конгрессмены отозвали письмо для Байдена о переговорах с Россией Фото: REUTERS

Экономист, политолог Александр Дудчак прокомментировал решение конгрессменов отозвать письмо для американского лидера Джо Байдена о переговорах с Россией.

По словам эксперта, политики в США резко передумали и в результате "некрасиво получилось". Также Дудчак не увидел в реакции Украины на письмо ничего необычного. Киевский режим анализирует ситуацию, отвечает на события. Об этом сообщает телеканал "360".

- Конгрессменам не отчитываться перед украинским руководством о том, что они там собираются делать, у них свои планы. Они написали письмо, потом передумали...Некрасиво получилось, - рассказал политолог.

Он также высмеял версию о том, что якобы некая сотрудница случайно отправила письмо конгрессменов и ее за это уволили. Вероятно, инициаторы не успели набрать нужного количества подписей.

Александр Дудчак считает, что конгрессмены пытаются найти способ сплотить союзников и обратить тех, кто с ними не согласен, в свою сторону.

Накануне RT писал, что Киев оценил призывающее к переговорам с Россией письмо конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену как сигнал для российского президента Владимира Путина. Предполагается, что Киев опасается вовлечения во внутренние дела США после скандала с импичментом экс-президента Дональда Трампа.

Ранее ОТР сообщал, что президент США Джо Байден объявлял о беспрецедентных поставках Киеву на 800 млн долларов. В частности, речь идёт о современных барражирующих боеприпасах Switchblade или, как их ещё называют "дронах-камикадзе". Они пикируют подобно ракетам и могут поражать танки и артиллерию на расстоянии в несколько миль.