Росстат сообщил о снижении объема промышленного производства в России на 3,1 процента в сентябре 2022 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Объем промышленного производства в России в сентябре снизился на 3,1 процента по сравнению с сентябрем прошлого года. Об этом в четверг, 27 октября, пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Так, сообщается, что за январь-сентябрь показатель вырос на 0,4 процента в годовом выражении. Добыча полезных ископаемых в сентябре снизилась на 1,8 процента в годовом выражении. Производство в обрабатывающих отраслях сократилось на четыре процента.

Также, по данным ведомства, добыча угля упала на 2,3 процента в годовом выражении, металлических руд — на 6,5 процента, добыча нефти и природного газа — на 2,2 процента. Падение выпуска легковых автомобилей в сентябре год к году составило 77,4 процента.

Ранее в Росстате сообщили, что задолженность по зарплате в России составила 942,4 млн рублей. Это превышает сумму задолженности, зафиксированную в сентябре этого года, на 97,4 млн рублей, то есть увеличилась на 11,5 %. Самая большая задолженность по зарплате перед работниками оказалась в сфере обрабатывающего производства.

В июне 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что ряд отраслей в России, в частности, черная металлургия, сигнализируют о рисках значительного спада производства в среднесрочной перспективе. При этом, как он отметил, сельское хозяйство и строительство демонстрируют положительную динамику.