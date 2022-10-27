В МИД РФ заявили, что спутники США «могут оказаться законной целью для удара» при их применении на Украине Фото: REUTERS

Замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов заявил, что США и их союзники задействуют компоненты гражданской инфраструктуры в космосе в вооружённых конфликтах.

«Речь идёт о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооружённых конфликтах», — сказал он

По его словам, это может привести к тому, что данное поведение будет иметь последствия.

«Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара», — подчеркнул он.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова использовать для своей защиты все имеющиеся средства, указав также на опасность использовать в отношении Российской Федерации «ядерный шантаж».

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.