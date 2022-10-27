Небензя: Совбез ООН не давал поручений секретариату проводить расследование по якобы иранским БПЛА на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности (СБ) ООН не давал поручения Секретариату всемирной организации провести расследование происхождения беспилотников на Украине, а самостоятельно проявить такую инициативу этот орган не может.

Постпред отметил, что в подпункте G пункта 6 записки председателя по резолюции 2231 по иранской ядерной программе говорится о том, что Секретариат может выполнять другие задачи только в случае соответствующего поручения со стороны Совбеза.

«Никакого такого дополнительного поручения, тем более в плане проведения расследования, Совет Секретариату не давал», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, во вторник, 18 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не располагает какой-либо информацией о закупках или задействовании Россией иранских БПЛА, указав на то, что используется российская техника с российскими наименованиями.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство иностранных дел Украины обвинило Иран в поставках оружия России. Внешнеполитическое ведомство указало, что Москва якобы использует беспилотники иранского производства для ударов по объектам критической инфраструктуры Незалежной, и призвало Тегеран прекратить поставки.

Ранее в Белом доме сообщили о том, что Россия якобы продолжает вести с Ираном переговоры о закупке Москвой беспилотных летательных аппаратов у Тегерана для их дальнейшего применения во время специальной военной операции на Украине. О планах иранской стороны поставить РФ до нескольких сотен БПЛА в ускоренном порядке заявил ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.