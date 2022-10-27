Газета Politico назвала «ледяными» отношения Макрона и Шольца Фото: REUTERS

Отношения между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем ледяные, лидеры даже не осмеливаются провести совместную пресс-конференцию, пишет газета Politico.

"Французские и немецкие помощники говорят, что встреча прошла хорошо. Отсутствие совместного выступления в прессе говорит о другом... Отношения между Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем, лидерами двух экономических держав ЕС, сейчас настолько ледяные, что они даже не осмеливаются показываться вместе перед прессой", - пишет издание.

Как сообщает газета, в Париже недовольны тем, что Шольц отправляется с рабочим визитом в Пекин один, без Макрона.

Ранее издание написало, что президент Франции Эммануэль Макрон унизит канцлера ФРГ Олафа Шольца при отказе в совместной пресс-конференции после переговоров в Париже.

Как ранее писал сайт KP.RU, чешский экономист Ярослав Шульц предрек распад Евросоюза из-за действий Германии, которая без консультаций с союзниками приняла решение о беспрецедентной финансовой поддержке своей экономики. Берлин тем самым дал понять остальным участникам ЕС, что "Германия прежде всего", уверен эксперт.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Германию в нарушении норм европейского рынка из-за масштабных вложениях в энергосферу ФРГ.

"Итальянцы и французы не могли этого делать, поляки не могли, а они могут. Если это равное и справедливое трактование норм единого европейского рынка, то я тут чего-то не понимаю", - подчеркнул Моравецкий.