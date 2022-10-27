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В мире27 октября 2022 0:04

Французский аналитик Галактерос считает, что США могут потерять контроль над Европой после победы России на Украине

Эксперт также отметила, что Евросоюз допустил ошибку, сделав ставку на победу в "гонке вооружений"
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Французский аналитик Галактерос считает, что США могут потерять контроль над Европой после победы России на Украине

Французский аналитик Галактерос считает, что США могут потерять контроль над Европой после победы России на Украине

Фото: REUTERS

Президент французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос выразила мнение, что США могут потерять контроль над Европой после победы России в спецоперации на Украине.

"Победа России была бы очень неприятна для Вашингтона, который рискует геополитически "потерять" послушную, но ослабленную и раздробленную Европу. Запад находится в трудном положении и поэтому должен выбраться из него живым", — написала она в своей статье для журнала Valeurs Actuelles.

Эксперт также отметила, что Евросоюз допустил ошибку, сделав ставку на победу в "гонке вооружений".

Ранее глава Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко заявил, что европейски страны полностью потеряли личную политическую независимость, став тем самым заложниками Америки. Политолог добавил, что в итоге введенные санкции против российской стороны ослабят европейские государства, что укладывается в долгосрочную стратегию США.

До этого известный пособник американских спецслужб Шевелис Шустерис, более знакомый нам под именем Савика Шустера, раскрыл, зачем Киеву так необходимо наступление на юге Украины и захват Херсона. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU