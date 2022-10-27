Французский аналитик Галактерос считает, что США могут потерять контроль над Европой после победы России на Украине Фото: REUTERS

Президент французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос выразила мнение, что США могут потерять контроль над Европой после победы России в спецоперации на Украине.

"Победа России была бы очень неприятна для Вашингтона, который рискует геополитически "потерять" послушную, но ослабленную и раздробленную Европу. Запад находится в трудном положении и поэтому должен выбраться из него живым", — написала она в своей статье для журнала Valeurs Actuelles.

Эксперт также отметила, что Евросоюз допустил ошибку, сделав ставку на победу в "гонке вооружений".

Ранее глава Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко заявил, что европейски страны полностью потеряли личную политическую независимость, став тем самым заложниками Америки. Политолог добавил, что в итоге введенные санкции против российской стороны ослабят европейские государства, что укладывается в долгосрочную стратегию США.

До этого известный пособник американских спецслужб Шевелис Шустерис, более знакомый нам под именем Савика Шустера, раскрыл, зачем Киеву так необходимо наступление на юге Украины и захват Херсона. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU