Арестович рассказал о неприятной для ВСУ обстановке на Херсонском направлении Фото: Соцсети

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ситуация на херсонском направлении меняется в неприятную для Киева сторону.

Журналистка Ксения Собчак проходит по делу о вымогательстве как подозреваемая, сообщил источник RT. Ранее ее коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский были задержаны по этой же статье. Романовскому уже предъявили обвинения, свою вину он отрицает.

Бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что президенту России Владимиру Путину удалось предотвратить план США лишить страну выхода к Черному и Средиземному морю.

Администрация Джо Байдена была вынуждена пересмотреть в сторону повышения планируемый потолок цен на российскую нефть, поскольку не смогла достигнуть договоренности с многими странами о его реализации, сообщило агентство Bloomberg.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на свой источник, Украина готовит муляж для провокации с «грязной бомбой» над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС. Станция находится за 11 километров от границы Беларуси. Речь идет о муляже ракеты от комплекса «Искандер», который изготовили на украинском предприятии «Южмаш».

Освобожденный из украинского плена боец ЛНР Александр Чупра сообщил, что ВСУ убили при взятии в плен двух раненных военнослужащих НМ Луганской Народной Республики, когда у группы попавших в окружение бойцов не осталось возможностей к сопротивлению.

Президент французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос выразила мнение, что США могут потерять контроль над Европой после победы России в спецоперации на Украине. Эксперт также отметила, что Евросоюз допустил ошибку, сделав ставку на победу в "гонке вооружений".

После развода с шоуменом Гариком Харламовым Кристина Асмус долгое время скрывала свою личную жизнь. Ее экс-супруг практически сразу начал появляться в свете с новой пассией – актрисой Екатериной Ковальчук. А вот Кристина интриговала поклонников, то и дело намекая, что она больше не одна. При этом называть имя нового возлюбленного не торопилась.

Несколько недель назад певица Нюша призналась, что столкнулась с изменой мужа. Артистка рассказала, что простила блудного супруга Игоря Сивова. Признание звезды произвело эффект разорвавшейся бомбы: многие жалеют Нюшу и считают, что ей стоило бы выгнать супруга-изменщика взашей. Ее коллега по шоу-бизнесу Глюкоза не столь категорична.