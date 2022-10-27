Вернувшийся из плена военный рассказал об отключении света в тюрьме при ударе по Киеву

При массированном ударе по Киеву пленные в украинской тюрьме остались без света и воды Фото: Кадр видео

Массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи на Украине привел к отключению электроэнергии в тюрьме под Киевом, в которой содержали пленных. Об этом сообщил вернувшийся из украинского плена сержант из Донецкой народной республики Алексей Шалыгин. Его слова приводит РИА Новости.

"Тогда у нас свет мигнул, потух на время, и воды потом не было целый день", - уточнил Шалыгин.

По его словам, сирены выли ежедневно с 10 октября. Это привело к тому, что охранники перестали выезжать домой, предпочитая провести время отдых в подвале из-за опасений угодить под обстрел.

Как ранее писал сайт KP.RU, 10 октября президент РФ Владимир Путин заявил о массированных атаках по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Российский лидер отметил, что в случае, если агрессивные действия в адрес России продолжатся, последует ответ, соразмерный по своим масштабам уровню угрозы.

В министерстве обороны РФ уточнили, что удар достиг своей цели. Все назначенные объекты были поражены.