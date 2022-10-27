Рогов сообщил о шести взрывах с детонацией боеприпасов в подконтрольном Киеву городе Запорожье

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели взрывы Фото: REUTERS

Шесть взрывов прогремели в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в четверг, 27 октября 2022 года.

По его словам, два взрыва, предположительно, связаны с работой системы противовоздушной обороны, а четыре – с прилетами по позициям боевиков.

"После попаданий началась детонация боеприпасов и были видны столбы дыма", - уточнил Рогов в своем телеграм-канале.

Чиновник добавил, что в городе наблюдаются проблемы с электричеством.

Как ранее писал сайт KP.RU, пять человек пострадали при взрыве у здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе. Об этом во вторник, 25 октября, сообщил член Общественной палаты России Александр Малькевич, уточнив, что среди пострадавших есть сотрудники холдинга "ЗаМедиа".