Олег Сыромолотов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киевский режим совершает военные преступления, используя террористические методы ведения боевых действий. Об этом заявил РИА Новости заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) России Олег Сыромолотов.

"Речь идет об использовании живых щитов, неизбирательного применения огня, пыток в отношении военнопленных, организации покушений на гражданских сотрудников органов управления Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей РФ", - уточнил Сыромолотов.

Как ранее писал сайт KP.RU, российский постпред при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя заявил, что киевские власти при кураторстве западных партнеров уже на протяжении долгого времени применяют диверсионные методы на территории России.

Дипломат отметил, что тому есть много подтверждений, однако "апогеем их усилий" стал теракт на Крымском мосту, совершенный украинскими спецслужбами.

Напомним, Россия намерена жестко отвечать на организованные киевским режимом на территории РФ террористические акты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности 10 октября 2022 года.