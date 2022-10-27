Минпромторг РФ готов исключить Nissan из списка параллельного импорта при хорошем обслуживании авто Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство промышленности и торговли РФ сообщило о своей готовности исключить Nissan из списка параллельного импорта при настройке системы послепродажного обслуживания автомобилей бренда.

«Что касается исключения Nissan из списка параллельного импорта, мы готовы осуществить данную работу, когда будем уверены, что система послепродажного обслуживания автомобилей бренда Nissan функционирует надлежащим образом», – приводит РИА Новости заявление, сделанного в пресс-службе ведомства

В середине марта этого года Nissan приостановил производство своих автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге. В начале октября 2022 года Минпромторг РФ заявил, что все российские активы компании, в том числе завод, перейдут в государственную собственность в лице ФГУП «НАМИ». Глава ведомства Денис Мантуров уточнил, что сделку собираются закрыть в начале ноября текущего года.