Рогов заявил, что основное наступление ВСУ может начаться осенью на Запорожскую область Фото: REUTERS

Основное наступление Вооруженных сил Украины может начаться осенью на Запорожской линии фронта. Такое мнение высказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении идет перегруппировка большого количества украинских войск.

«Все это является подтверждением того, что основное наступление украинских войск может начаться осенью именно на запорожской линии фронта», - приводит РИА Новости слова члена главного совета администрации, который считает, что «именно поэтому украинские боевики перебросили к нашим границам вооружение и личный состав с Харьковского направления».

Рогов заявил, что украинские войска могут предпринять атаку для попыток перерезать снабжение группировки обороняющей Херсонскую область российских войск, а также для захвата Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) и попыток выйти к Азовскому морю.

«Сейчас идет укрепление прибывшими мобилизованными, боевое слаживание и получение в достаточном объеме оружия и боеприпасов для удержания линии фронта с переходом в наступление, которое обязательно будет», -добавил он.