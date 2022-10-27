Папа Римский заявил о готовности работать во имя достижения мира на Украине

Папа Римский Франциск Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск готов работать ради достижения мира на Украине. Об этом говорится в письме понтифика председателю Всемирного союза староверов Леониду Севастьянову. Выдержку из него приводит РИА Новости в четверг, 27 октября 2022 года.

"Спасибо за все, что вы делаете для мира, - написал папа Римский. - Ватикан всегда готов работать во имя мира".

Как писал сайт KP.RU, днем ранее госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сообщил журналистам, что Ватикан готов выступить посредником по установлению диалога между Москвой и Киевом.

Напомним, французский лидер Эмманюэль Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Московскому и всея Руси Кириллу для того, чтобы приблизить урегулирование украинского кризиса.