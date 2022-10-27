NI: Австралия нарушила единство Запада против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Австралия подорвала единство Запада против России, отказавшись признать Западный Иерусалим столицей Израиля. Об этом пишет обозреватель National Interest Майкл Рубин.

Как отмечается в статье, премьер Австралии Энтони Альбанезе и министр иностранных дел страны Пенни Вонг поддержали Махмуда Аббаса, который в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Астане сказал о неспособности Вашингтона быть посредником в диалоге Палестины и Израиля.

«Это могло бы остаться делом австралийцев, если бы это решение не приняли менее чем через неделю после того, как палестинский лидер Махмуд Аббас решительно поддержал президента России Владимира Путина», - сказано в публикации, где также отмечается, что глава МИД и премьер Австралии «слишком искушены, чтобы не осознавать значения выбора времени».

Автор статьи заявляет, что Австралия выражает готовность менять свои взгляды в данном вопросе и способна признать палестинскую государственность, что укрепило бы логику признаний Россией Абхазии, Южной Осетии, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Альбанезе и Вонг растрачивают десятилетия дипломатического капитала, отбрасывают моральную ясность и непреднамеренно подрывают международную коалицию демократий против России», - сказано в публикации.