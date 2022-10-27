В Литве заявили, что Собчак имела право въехать в республику как гражданка Израиля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Журналистка Ксения Собчак имела право въехать в Литву, поскольку имеет израильский паспорт. Такое уточнение в четверг, 27 октября, сделал директор департамента госбезопасности республики Дарюс Яунишкис в эфире радиостанции Ziniu Radijas.

«Собчак является гражданкой Израиля, в этом качестве по израильскому паспорту она может въехать в Литву, визы не надо, и находиться здесь в течение 90 суток», - заявил директор департамента госбезопасности.

Яунишкис также подтвердил, что Собчак находится в Литве.

Напомним, днем ранее, 26 октября, появились сообщения о том, что Собчак покинула Россию. Такая информация появилась на фоне сообщений об аресте коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова, которого арестовали до 24 декабря 2022 года по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Чемезова 11 млн рублей. Сама Собчак проходит по делу о вымогательстве как подозреваемая. По делу также проходит бывший главред Tatler Ариан Романовский. Кроме того, сообщалось, что в загородном доме Ксении Собчак прошел обыск.