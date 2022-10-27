Сборные России по волейболу не допущены до квалификации Олимпиады-2024

Российские волейболисты не сыграют в отборе на Олимпиаду-2024 во Франции Фото: REUTERS

Мужская и женская сборные России по волейболу не сыграют в квалификационном турнире, который определит участников Олимпийских игр – 2024 в Париже. Об этом сообщает "КП-Спорт" со ссылкой на информацию Международного олимпийского комитета (МОК).

Соответствующее решение принято в связи с отстранением российских команд от международных турниров. Всего в отборе примут участие 24 команды, которые разделены на три группы. Победители и сборные, занявшие вторые места, отправятся на Олимпиаду в Париж.

К ним присоединится сборная Франции, отобранная в финальную часть на правах хозяйки турнира, а также пять команд, удачно выступившие в Лиге наций.

Как ранее писал сайт "КП-Спорт", женская сборная России по баскетболу вынуждена будет пропустить квалификационный раунд к чемпионату Европы-2023, а значит не получит шанс отобраться в финальную часть турнира. Об этом сообщила Международная федерация баскетбола (FIBA).