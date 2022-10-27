США решили ускорить размещение термоядерных бомб B61-12 в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон принял решение ускорить размещение своих модернизированных тактических термоядерных бомб B61-12 в Европе, в связи с чем бомбы должны быть доставлены на европейские базы Североатлантического альянса уже к концу текущего года. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатическую телеграмму и источники.

Как передает издание, о скором прибытии бомб B61-12 заявили американские чиновники на закрытой встрече НАТО Североатлантического альянса в Брюсселе, однако по первоначальному замыслу боеголовки должны были доставить в Европу только к весне 2023 года.

В публикации приводит дипломатический документ, в котором отмечается, что бомбы B61-12 будут доставлены в Европу в ускоренном порядке «с учетом нарастания ядерной риторики России, чтобы обеспечить постоянную готовность».

Тем не менее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в комментарии Politico заявил, что Вашингтон уже много лет проводит модернизацию программы B61 и не намерен «обсуждать в деталях вопрос о ядерном арсенале». По его словам, данная программа «никак не связана с текущими событиями на Украине и не ускорялась».