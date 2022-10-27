Медведев назвал жизни украинцев "разменной монетой" в "большой игре" США

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политические силы Соединенных Штатов в канун выборов в Конгресс, которые состоятся 8 ноября 2022 года, используют жизни украинцев в качестве "разменной монеты" в "большой игре". Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

"Для нынешней команды Байдена, как и для их противников-республиканцев, валюта, по сути, одна – ненужные им жизни граждан мифической страны Украины, - написал Медведев. - Они разменная монета в большой американской игре. Их с лёгкостью кладут на алтарь будущего триумфа в политических баталиях за океаном".

Политик добавил, что такая "разменная монета" для Вашингтона отнюдь не в новинку, так как жизнями украинцев платят и за поставку вооружений Киеву, и за работу на Украине западных наемников. А теперь ими готовы рассчитаться в случае применения "грязной бомбы", уверен зампред Совбеза РФ.

Медведев заключил, что ради контроля Палаты представителей и Сената американский истеблишмент готов вести боевые действия до самого конца ничего не значащей для него страны – Украины.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал Киев инструментом внешней политики Вашингтона, заявив, что на данный момент Украина потеряла суверенитет и теперь напрямую управляется из США. Российский лидер отметил, что "некоторые участники международного общения" намерены "сохранить свою шатающуюся гегемонию".

Как ранее писал сайт KP.RU, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев обеспокоен намерениями республиканцев сократить помощь Незалежной в случае победы на выборах в палату представителей США.