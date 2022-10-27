Вице-премьер Чернышенко поручил создать рабочую группу для реализации масштабного проекта - всероссийского курорта «Новая Анапа» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил создать специальную рабочую группу, приступив к дальнейшей работе по реализации масштабного проекта - всероссийского курорта «Новая Анапа».

В специальную рабочую группу, которая создана по указанию президента России Владимира Путина, войдут Минстрой, Минэкономразвития и другие заинтересованные ведомства, а также Администрация Краснодарского края и Корпорация «Туризм.РФ».

Чернышенко отметил, что в России спрос на отдых у моря высокий не только в летний сезон, но и в межсезонье, отметив, что такому отдыху отдают предпочтение свыше 60% россиян. Согласно статистике, которую привел вице-премьер, по итогам 2021 года черноморские курорты Краснодарского края посетило около 14 млн российских граждан, в том числе 3,7 млн детей, а за один летний период 2022 года число туристов составило свыше 9 млн человек.

«По указанию Президента Владимира Путина Правительством России будет реализован масштабный проект по строительству курорта «Новая Анапа» на черноморском побережье. Это позволит создать до 15 тысяч гостиничных номеров, дать региону тысячи новых рабочих мест», - заявил вице-премьер, отметив, что данный проект также поможет принимать на курортах ежегодно Краснодарского края дополнительно более 3 млн туристов.

Кроме того, по указанию главы государства Чернышенко также поручил проработать вопрос организации транспортного сообщения между курортами «Лагонаки», «Сочи» и «Архыз».