Сечин назвал абсурдом и иллюзией идею "вырезать" Россию из мировой экономики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин назвал идею «вырезать» Россию из мировой экономики абсурдной и иллюзорной, отметив, что западные страны традиционно недооценивают масштабы, а также роль российской экономики в мировом разделении труда.

«Идея "вырезать" Россию из мировой экономики абсурдна и иллюзорна. Масштабы и роль российской экономики в мировом разделении труда традиционно недооценивались Западом», - заявил директор «Роснефти», выступая с докладом в рамках XV Веронского Евразийского экономического форума в четверг, 27 октября.

Сечин назвал мифом 2% мирового ВВП, если считать не по курсу, а паритет покупательской способности (ППС), «то это уже 4-5%». «Услуги - полезная вещь, но не в том случае, когда у вас нет энергоресурсов и продовольствия», - заявил он, отметив, что доля России в поставках базового сырья составляет до 15%.

По его словам, устойчивость экономики России обеспечивается тем, что она надежно стоит на земле, опираясь при этом на достаточность базовых ресурсов.