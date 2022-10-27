Сечин назвал необратимым процесс отказа от долларов в странах Азии и Ближнего Востока

Игорь Сечин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Азии и Ближнего Востока все чаще производят расчеты в нацвалютах, процесс отказа от долларов уже запущен и необратим. Такое мнение выразил исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин во время выступления на XV Веронском Евразийском экономическом форуме в четверг, 27 октября 2022 года.

"Мы наблюдаем стремление государств, которые хотят сохранить свой суверенитет, к отказу от расчетов в долларах, - подчеркнул Сечин. - Этот процесс запущен и он необратим".

В частности, глава "Роснефти" обратил внимание, что Центральные банки государств Азии и Ближнего Востока предпринимают активные усилия для снижения зависимости от доллара, в том числе, за счет создания двусторонних линий валютных свопов.

Напомним, почти все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) согласовали переход на оплату газа в рублях. Об этом в середине октября сообщил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев на полях Российской энергетической недели.

Как ранее писал сайт KP.RU, спикер российской Государственной думы Вячеслав Володин выразил мнение, что Соединенные Штаты могут отказаться выплачивать свой государственный долг. Политик напомнил, что госдолг США впервые превысил 31 трлн долларов, а заимствования Соединенных Штатов составляют более 30% всего мирового ВВП.