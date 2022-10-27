Госдума РФ приняла проект обращения к парламентам стран мира об опасности биооружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума РФ приняла в четверг, 27 октября, проект обращения к парламентам стран мира о необходимости укрепления режима выполнения Конвенции о биологическом оружии.

Думский вице-спикер Ирина Яровая во время своего экспертного совещания с парламентской комиссии в минувший вторник, 25 октября, предложила подготовить совместное обращение обеих палат парламента к парламентам стран мира о важности укрепления режима выполнения Конвенции о запрещении разработки, а также производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия.

«Обращаемся также к парламентариям стран мира с призывом привлечь самое пристальное внимание национальных законодательных органов, международных парламентских органов и организаций к необходимости совместных усилий мирового сообщества», - сказано в проекте обращения.

Авторы обращения заявляют о том, что критически необходимо возобновить переговоры по разработке и принятию юридически обязывающего протокола к Конвенции о биологическом оружии, что будет предусматривать эффективный механизм проверки ее выполнения.