Против основателя Gulagu.net Владимира Осечкина возбудили уголовной дело о фейках о ВС России Фото: Олег ЗОЛОТО

В отношении основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина, ранее публиковавшего видео с пытками над осужденными, возбудили новое уголовное дело о фейках о Вооруженных силах РФ. Об этом в четверг, 27 октября, сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного Комитета РФ Юлия Иванова.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Владимира Осечкина. Он подозревается в совершении преступления... "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ"», - заявила помощник руководителя столичного главка СК РФ.

По данным следствия, в марте 2022 года подозреваемый на своем канале «Правозащитный Youtube-канал Gulagu.net» распространил ложные данные о российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине, таким образом он «дискредитировал органы государственной власти и Вооруженные силы».

Сообщается, что на данный момент рассматривается вопрос об объявлении Осечкина в розыск.