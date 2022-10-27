Семейная ипотека стала доступнее

О работе по новым условия «семейной ипотеки» объявил банк ВТБ. Кредит по этой госпрограмме банк выдает по ставке от 5,7% годовых. На Дальнем Востоке стартовая ставка еще ниже - 4,7%. Первоначальный взнос - 15% от стоимости жилья.

Получить «семейный» кредит могут родители, у которых ребенок родится до конца 2023 года. При этом возможность оформить кредит для заёмщиков с детьми продлена до середины 2024 года.

Кроме того, ВТБ распространил льготные условия на объекты, построенные индивидуальными предпринимателями, и не только на построенные дома, но и квартиры и таунхаусы. В Москве и Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области заемщики могут получить до 12 млн. рублей, в других регионах – до 6 млн. рублей. При этом на объекты ряда застройщиков лимит может быть увеличен до 30 и 15 млн рублей соответственно.

- Для ВТБ стратегически важно обеспечить доступные условия жилищного кредитования отдельным категориям населения – в первую очередь, клиентам с детьми. С момента запуска «Семейной ипотеки» мы выдали уже более 410 млрд. рублей льготных жилищных кредитов, сегодня ее доля среди всех госпрограмм превышает 40%. Решение продлить «семейную ипотеку» и включить в ее периметр заемщиков, у которых ребенок появится в следующем году, позволит большему количеству семей приобрести недвижимость с комфортной финансовой нагрузкой, - прокомментировал вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.