Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский стал настоящим бременем для Вашингтона, поскольку на сегодняшний день украинского лидера оказывается все сложнее и сложнее контролировать. Такое мнение высказал автор французского издания Valeurs Actuelles Каролин Галактеро.

В статье отмечается, что «игра на Украине» становится слишком опасной, поэтому на данный момент Соединенные Штаты стремятся как можно быстрее из нее выйти. В том числе западные страны заигрались в провокации, которые ранее хорошо удавались украинскому президенту.

Автор статьи заявляет, что Зеленский втянул Украину в кровавую игру, которая приносит украинскому президенту хорошие дивиденды, однако войска страны уже пытается ногами открывать двери в Североатлантический альянс, заявляя, что победа в конфликте с Москвй уже на стороне Киева.

Как считает автор публикации, фигура украинского президента даже для политиков, настроенных в Вашингтоне против Москвы, стала уже чем-то обременяющим, подобно «чемодана без ручки». По его мнению, как только появится глобальный компромисс, от Зеленского избавяться, поскольку свою задачу он уже выполнил, «отделив Россию от Европы».