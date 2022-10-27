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В мире27 октября 2022 8:48

VA: при нахождении компромисса Россией США избавятся от Зеленского, как от «чемодана без ручки»

Во Франции заявили об отказе Вашингтона от помощи украинского президента
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский стал настоящим бременем для Вашингтона, поскольку на сегодняшний день украинского лидера оказывается все сложнее и сложнее контролировать. Такое мнение высказал автор французского издания Valeurs Actuelles Каролин Галактеро.

В статье отмечается, что «игра на Украине» становится слишком опасной, поэтому на данный момент Соединенные Штаты стремятся как можно быстрее из нее выйти. В том числе западные страны заигрались в провокации, которые ранее хорошо удавались украинскому президенту.

Автор статьи заявляет, что Зеленский втянул Украину в кровавую игру, которая приносит украинскому президенту хорошие дивиденды, однако войска страны уже пытается ногами открывать двери в Североатлантический альянс, заявляя, что победа в конфликте с Москвй уже на стороне Киева.

Как считает автор публикации, фигура украинского президента даже для политиков, настроенных в Вашингтоне против Москвы, стала уже чем-то обременяющим, подобно «чемодана без ручки». По его мнению, как только появится глобальный компромисс, от Зеленского избавяться, поскольку свою задачу он уже выполнил, «отделив Россию от Европы».