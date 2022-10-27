Reuters: G7 допускает установление потолка цен на российскую нефть в диапазоне 63-64 доллара за баррель

G7 допускает установление потолка цен на российскую нефть в диапазоне 63-64 доллара за баррель Фото: Shutterstock

Страны «Большой семерки» могут установить потолок цен на нефть из России на основе диапазона от 63 до 64 долларов за баррель, рассказали источники, знакомые с планами G7.

По информации Reuters, этот диапазон может быть «естественным верхним лимитом». В настоящее время работа над проектом по введению лимита цен завершается. В свою очередь официальные лица сообщили изданию, что решение о ценовом диапазоне еще не принято.

Как писал сайт KP.RU, министры финансов стран G7 согласились ввести лимит цен на российскую нефть. Ограничения введут с целью снижения доходов РФ и способности Москвы финансировать боевые действия.

Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявил, что РФ не собирается поставлять нефть странам, установившим потолок цен.

Ранее стало известно, что G7 не планирует распространять лимит цен на российскую нефть на страны ОПЕК.