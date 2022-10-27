Майкл Блумберг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Недостатки американской системы образования угрожают лидерству Соединенных Штатов в мире. Такое мнение выразил миллиардер Майкл Блумберг в колонке для агентства Bloomberg.

Он обратил внимание, что на фоне кризиса в начальном и среднем образовании результаты вступительных экзаменов упали до минимума за последние 30 лет.

Это свидетельствует о том, что школы не в состоянии подготовить юных американцев даже к поступлению в колледж, что неизбежно отразится на научном потенциале страны, уверен бизнесмен.

"Недостатки американской системы образования угрожают будущему страны в качестве мирового лидера", - подчеркнул Блумберг.

Как ранее писал сайт KP.RU, китайский журналист Хэ Чжигао заявил, что позиция Соединенных Штатов в отношении конфликта на Украине указывает на их стремление сохранить и усилить свою гегемонию в мире.

По его оценке, стремление США укрепить свое влияние на ЕС идет в разрез с интересами самой Европы, которая выступает за международную систему сотрудничества.

Напомним, президент России Владимир Путин выразил уверенность, что мир становится по-настоящему многополярным, и заметную роль в этом процессе играет Азия.

В частности, российский лидер выделил большое влияние Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).