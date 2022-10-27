Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика27 октября 2022 9:00

Воздушная тревога объявлена по всей Украине 27 октября 2022

Населению рекомендуют не покидать укрытий
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Воздушная тревога объявлена во всех украинских регионах

Воздушная тревога объявлена во всех украинских регионах

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины в четверг, 27 октября 2022 года. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены завыли, в частности, в украинской столице, Киевской, Одесской и Николаевской областях. Населению рекомендуют не покидать укрытий.

Напомним, что по всей территории Незалежной объявляли воздушную тревогу и днем ранее. Это связывают с ударами по объектам энергетики.

Как писал сайт KP.RU, российские удары по критической инфраструктура Украины эффективны и компетентны. К такому мнению пришли британские эксперты.

На этом фоне они предположили, что выбирать цели на территории Незалежной российским военным помогали специалисты в энергетической сфере.

Ранее сообщалось, что шесть взрывов прогремели в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье. Два взрыва, предположительно, связаны с работой системы противовоздушной обороны, а четыре – с прилетами по позициям боевиков.