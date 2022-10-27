Воздушная тревога объявлена по всей Украине 27 октября 2022

Воздушная тревога объявлена во всех украинских регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины в четверг, 27 октября 2022 года. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены завыли, в частности, в украинской столице, Киевской, Одесской и Николаевской областях. Населению рекомендуют не покидать укрытий.

Напомним, что по всей территории Незалежной объявляли воздушную тревогу и днем ранее. Это связывают с ударами по объектам энергетики.

Как писал сайт KP.RU, российские удары по критической инфраструктура Украины эффективны и компетентны. К такому мнению пришли британские эксперты.

На этом фоне они предположили, что выбирать цели на территории Незалежной российским военным помогали специалисты в энергетической сфере.

Ранее сообщалось, что шесть взрывов прогремели в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье. Два взрыва, предположительно, связаны с работой системы противовоздушной обороны, а четыре – с прилетами по позициям боевиков.