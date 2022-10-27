Наемники из Восточной Европы пытались прорвать оборону в районе Лозовой Фото: REUTERS

Иностранные наемники из Румынии, Албании и Польши пытались прорвать оборону в районе Лозовой, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев.

«Группа была укомплектована из наемников Восточной Европы, главным образом из Румынии, Албании, Польши и так далее. Они пытались вклиниться в оборону наших подразделений в районе Лозовой – это примерно 40 километров от Сватово», – рассказал он в эфире «Первого канала».

Кроме того, по словам Киселева, наемники «Иностранного легиона» и боевики националистического формирования «Кракен» накануне несколько раз пытались прорвать оборону союзных сил в районе Сватово.

Как писал сайт KP.RU, накануне помощник главы МВД ЛНР сообщил, что самые ожесточенные бои в настоящее время идут в районе Кременной и Сватово. Все попытки прощупать оборону приводят к «печальным последствиям», ВСУ несут крупные потери, отметил полковник.