Сечин заявил, что Европа потеряет до 11% ВВП при отказе от энергоресурсов из России

Игорь Сечин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европа в случае отказа от российских энергоресурсов, по разным оценкам, потеряет от 6,5% до 11% валового внутреннего продукта (ВВП) и порядка 16 млн рабочих мест. Об этом заявил исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин во время выступления на XV Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку в четверг, 27 октября 2022 года.

Бизнесмен обратил внимание, что на фоне снижения поставок из России ключевые отрасли европейской индустрии уже переживают серьезный кризис.

"Потенциальное сокращение выпуска оценивается в диапазоне от 20-45% - в химической промышленности до 30-60% - в металлургии, - перечислил Сечин. - В Европе уже остановлено 70% мощностей по производству азотных удобрений, выпуск алюминия сокращен на 25%".

Напомним, в ходе того же мероприятия глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников констатировал, что экономическая ситуация в России стабилизировалась, а с конца 2022 года уже ожидается поквартальный рост экономики страны. Министр отметил, структурная адаптация к западным санкциям протекает быстрее, чем изначально ожидалось.

Как ранее писал сайт KP.RU, Игорь Сечин выразил мнение, что политика уничтожила единый энергетический рынок, сейчас в нем нет никаких правил. По его словам, западные антироссийские санкции в области энергетики полностью разрушают основы права, частной собственности и рынка.