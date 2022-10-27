Против певца Витаса возбуждено уголовное дело после конфликта в караоке-клубе

В отношении певца Витаса возбуждено уголовное дело после конфликта в караоке-клубе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следствие возбудило уголовное дело в отношении певца Виталия Грачева, известного как Витаса, по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью после конфликта в караоке-клубе в центре Москвы, во время которого артист распылил содержимое газового баллончика в лицо одного из посетителей. Об этом в четверг, 27 октября, заявили в правоохранительных органах.

«В отношении Виталия Грачева возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью")», - приводит ТАСС заявление правоохранительных органов, где уточнили, что на данный момент певец отпущен под подписку о невыезде.

В конце прошлой недели, 22 октября, в правоохранительные органы поступило заявление от мужчины, который сообщил, что во время конфликта в караоке-клубе на Садовой-Кудринской улице Витас распылил содержимое газового баллончика ему в лицо. После произошедшего мужчина обратился за медицинской помощью.