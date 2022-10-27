Путин выразил соболезнования президенту Ирана Раиси в связи с терактом в Ширазе Фото: REUTERS

Глава российского государства Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Эбрахиму Раиси в связи с терактом, произошедшим накануне в городе Шираз.

«Примите искренние соболезнования по случаю трагических последствий террористического акта, совершенного в Ширазе. Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в стенах религиозной святыни. Мы в очередной раз убедились, что терроризм попирает не только законы, но и нормы человеческой морали», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Российский лидер заверил иранского президента в готовности наращивать сотрудничество с Тегераном в борьбе с терроризмом.

Напомним, теракт в Ширазе был совершен накануне. Инцидент произошел на территории мавзолея Шах-Черах. Преступник открыл стрельбу по паломникам, которые находились на территории мавзолея, у него был сообщник. В результате теракта 15 человек погибли и 45 получили ранения.