Посольство РФ в Париже направило ноту из-за нападения украинцев на россиян в Нормандии

Французские полицейские отказались искать украинцев, напавших на российскую семью Фото: REUTERS

Посольство России в Париже направило официальную ноту в министерство иностранных дел Франции в связи с нападением группы украинцев на российскую семью в Нормандии. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в городе Довиль. Россиянка рассказала, что несколько мигрантов из Украины вступили в перепалку с ее отцом, после чего один из них ударил его по лицу. По словам девушки, прибывшие по вызову полицейские отказались задерживать дебошира.

Российские дипломаты расценили происшествие как проявление агрессивной русофобии и потребовали от французских властей расследовать инцидент, найти и наказать виновных.

"Направили в МИД Франции официальную ноту с требованием принять меры по расследованию этого дела, наказанию виновных и недопущению в будущем ситуаций, в ходе которых наши сограждане подвергались бы опасности на территории Франции", - уточнили в дипмиссии.

Как ранее писал сайт KP.RU, Сербия временно закрыла посольство на Украине в связи с ситуацией в стране. Сотрудники дипломатической миссии будут пока работать в Белграде.

Напомним, в конце сентября в Нью-Йорке совершено нападение на Генеральное консульство Российской Федерации. Неизвестный, лицо которого было скрыто капюшоном и маской, подошел к зданию дипмиссии и, используя специальную мобильную помпу, начал брызгать красной краской на стены и окна здания. В результате практически весь фасад первого этажа особняка оказался обезображен.