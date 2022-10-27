Украина нарастила группировку войск у границ с Белоруссией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины решил нарастить группировку войск вблизи границ с Белоруссией, сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил.

«Мы уже нарастили свою группировку на северном направлении, адекватно реагируем на все угрозы», – сказал он на брифинге.

Как отметил замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ, пока Киев не видит признаков формирования наступательной группировки Вооруженных сил России со стороны Белоруссии.

Ранее сообщалось, что МИД Белоруссии вручил послу Украины Игорю Кизиму в Минске ноту о планах Киева нанести удар по республике.

Как писал сайт KP.RU, президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Основу региональной группировки сил составят белорусские подразделения.