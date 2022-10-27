МегаФон обновил инфраструктуру связи в столичных кинотеатрах

После проведения реконструкции эти кинотеатры превратились в досуговые центры, где также открылись магазины, кафе, развлекательные детские площадки. Их посещают около 4 млн человек ежемесячно.

Мобильный интернет на скорости до 150 Мбит/сек и качественная голосовая связь теперь есть в досуговых центрах на месте кинотеатров «София», «Киргизия», «Ангара», «Будапешт», «Рассвет», «Байконур», «Янтарь», «Экран», «Нева», «Марс», «Высота», «Эльбрус» и «Саяны». До конца 2023 года в рамках этого проекта МегаФон обеспечит связью 32 кинотеатра.

В каждом здании специалисты МегаФона поставили базовые станции с распределенной антенной системой, что обеспечивает устойчивое покрытие на всех этажах, включая цокольный, а также крышу, где проходят летние показы. Были модернизированы и базовые станции возле кинотеатров. Технические специалисты заменили оборудование и задействовали новые частотные диапазоны, вдвое увеличив скорость мобильного интернета у жителей близлежащих домов.