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Политика27 октября 2022 10:13

В Кремле отреагировали на слова Климова про статус иноагентов для уехавших россиян

Песков назвал частным мнением предложение Климова про статус иноагентов для уехавших россиян
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков назвал частным мнением предложение Климова про статус иноагентов для уехавших россиян

Песков назвал частным мнением предложение Климова про статус иноагентов для уехавших россиян

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предложение сенатора Андрея Климова о том, что российские граждане, уехавшие после начала специальной военной операции на Украине, могут попасть под действие закона об иностранных агентах, выглядят как частное мнение. Такое заявление в четверг, 27 октября, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив, что Кремлю неизвестно о такой трактовке этого закона.

«Нам неизвестно о каких-то трактовках этого закона с точки зрения правоприменения. Здесь никакой позиции на этот счет у нас нет. Это, по всей видимости, высказано частное мнение», - сказал официальный представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать слова Климова.

Напомним, ранее Климов также не исключил, что в закон об иностранных агентах будут внесены поправки, отметив, что предлагаемые изменения могут приобрести форму законопроектов после обсуждения с экспертами.