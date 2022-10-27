В Кремле отреагировали на слова Климова про статус иноагентов для уехавших россиян

Песков назвал частным мнением предложение Климова про статус иноагентов для уехавших россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предложение сенатора Андрея Климова о том, что российские граждане, уехавшие после начала специальной военной операции на Украине, могут попасть под действие закона об иностранных агентах, выглядят как частное мнение. Такое заявление в четверг, 27 октября, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив, что Кремлю неизвестно о такой трактовке этого закона.

«Нам неизвестно о каких-то трактовках этого закона с точки зрения правоприменения. Здесь никакой позиции на этот счет у нас нет. Это, по всей видимости, высказано частное мнение», - сказал официальный представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать слова Климова.

Напомним, ранее Климов также не исключил, что в закон об иностранных агентах будут внесены поправки, отметив, что предлагаемые изменения могут приобрести форму законопроектов после обсуждения с экспертами.