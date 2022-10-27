Иран приступил к строительству нового ядерного реактора

Иран начал строительство нового ядерного реактора мощностью 10 мегаватт Фото: REUTERS

Иран начал строительство нового ядерного реактора мощностью 10 мегаватт, который планируется использовать для производства радиоизотопов. Об этом сообщает агентство Tasnim в четверг, 27 октября 2022 года.

Церемония открытия проекта прошла в иранском городе Исфахан, где и будет создаваться реактор. Ее посетил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.

По замыслу создателей, ядерный реактор будет производить радиоизотопы, которые в дальнейшем могут применяться в медицине, промышленности и науке.

В проектировании и строительстве устройства принимали участие исключительно иранские специалисты, говорится в сообщении агентства.

Как ранее писал сайт KP.RU, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выразил мнение, что восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе едва ли возможно в ближайшем будущем.

СВПД подписан с Ираном в 2015 году в присутствии постоянной "пятерки" Совбеза ООН и Германии. Вашингтон вышел из договоренностей в 2018 году по инициативе экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.