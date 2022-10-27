Песков заявил, что Польша искажает роль СССР во Второй мировой войне, провоцируя ненависть к русским Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Польша искажает роль Советского Союза во Второй мировой войне, провоцируя ненависть к русским, назвав также чудовищной ложью заявление Варшавы о том, что памятники павшим советским воинам сносятся из-за того, что СССР не принес свободу в республики в 1945 году.

«Это чудовищная ложь. Очередная попытка оболванивать молодое поколение поляков и растить их, вскармливая, питая этой ложью и провоцируя ненависть к русским», - заявил представитель Кремля, комментируя планы Польши о сносе еще четыре памятника советским воинам.

Комментируя заявления о том, что советские солдаты не принесли в Польшу свободу, а потому памятники рассматривают ложными, Песков заявил, что «граждане России, других республик, которые входили в состав Советского Союза, погибли, освобождая Польшу».

«Все это ложь. История, мы надеемся, покажет неправедность этого, ну, а по-другому к этому невозможно относиться», - заключил пресс-секретарь российского лидера.