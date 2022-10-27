19fortifive: Зеленский поставил США на грань существования Фото: REUTERS

США следует начать игнорировать интересы президента Украины Владимира Зеленского, так как они рискуют своим существованием из-за конфликта далеко от своих границ, написал Дэниэл Дэвис для издания 19fortyfive.

"Вашингтону нужно немедленно переориентировать приоритеты на обеспечение безопасности нашего народа", - отмечается в статье.

Как считает автор, в конфликте между РФ и Украиной нет ничего, что угрожало бы американской нацбезопасности. Таким образом, должно быть абсолютно ясно, что США не нужно принимать участие в провокационных ядерных учениях или пытаться казаться более жесткими, чем другая сторона, полагает Дэвис.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 октября 2022 года можно прочитать здесь.