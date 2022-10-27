Санатории в девяти регионах России оснастили современными лифтами ЩЛЗ

Сегодня лифт стал незаменимой частью нашей жизни Фото: Евгения ГУСЕВА

Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ, входит в группу ДОМ.РФ) оснастил современными подъемниками 14 санаториев гостиничного типа в девяти регионах России. Одним из новых объектов, где запущены в работу лифты премиум-класса, стал туапсинский санаторий «Зеленая долина». В семиэтажном корпусе здравницы установили подъемники грузоподъемностью 630 кг (на 8 пассажиров) и на 1000 кг на 13 человек. Лифты оборудованы двумя из трех SMART-опций, применяемых только в продукции ЩЛЗ: SMART Air Clean – система обеззараживания воздуха, способная обезвредить до 98% бактерий и вирусов в кабине лифта за 15 минут, и SMART Mirror – дисплей, встроенный в широкое зеркало, где транслируются ролики об истории санатория и услугах для гостей.

«Сегодня лифт стал незаменимой частью нашей жизни. Это средство передвижения есть в многоэтажных и малоэтажных домах, торговых и бизнес-центрах, санаториях и гостиницах. Подъемное оборудование ЩЛЗ можно увидеть, как в новых жилых комплексах и многоквартирных домах с плановой заменой устаревшего лифтового оборудования, так и на объектах Минздрава и в учебных заведениях страны. Отдельное направление поставок, которое сейчас развивает завод, – учреждения санитарно-курортного и гостиничного типа», — пояснил генеральный директор ЩЛЗ Антон Артемьев.

Повышенный спрос санаториев к продукции Щербинского завода объясняется высокими эксплуатационно-техническими характеристиками, наличием аккредитованных монтажных и сервисных организаций, а также оперативностью производства и поставки.

Лифтами ЩЛЗ оборудованы и отели во многих городах России. Некоторые из них выполнены по индивидуальным заказам. Так, для подмосковного парка-отеля «Орловский» на заводе изготовили два лифта, панели которого выполнены из текстурированной нержавеющей стали под золото: за счет света и зеркал в них создается ощущение, что вся кабина отлита из этого драгоценного металла. А в Астрахани, в гостинице «Золотой затон» декор кабин выполнен узорами на нержавеющей стали в древнегреческой стилистике.

Отметим, что на ЩЛЗ при поддержке ДОМ.РФ развивается комплексная программа модернизации производства, целью которой является увеличение производственных мощностей, а также улучшение качества и дизайна выпускаемой продукции. При поддержке Института развития в жилищной сфере завод запустил серийное производство высокоскоростных лифтов (2,5 м/с).