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Недвижимость27 октября 2022 10:35

Санатории в девяти регионах России оснастили современными лифтами ЩЛЗ

Некоторые из них выполнены по индивидуальным заказам
Павел ЧЕРНЫШОВ
Сегодня лифт стал незаменимой частью нашей жизни

Сегодня лифт стал незаменимой частью нашей жизни

Фото: Евгения ГУСЕВА

Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ, входит в группу ДОМ.РФ) оснастил современными подъемниками 14 санаториев гостиничного типа в девяти регионах России. Одним из новых объектов, где запущены в работу лифты премиум-класса, стал туапсинский санаторий «Зеленая долина». В семиэтажном корпусе здравницы установили подъемники грузоподъемностью 630 кг (на 8 пассажиров) и на 1000 кг на 13 человек. Лифты оборудованы двумя из трех SMART-опций, применяемых только в продукции ЩЛЗ: SMART Air Clean – система обеззараживания воздуха, способная обезвредить до 98% бактерий и вирусов в кабине лифта за 15 минут, и SMART Mirror – дисплей, встроенный в широкое зеркало, где транслируются ролики об истории санатория и услугах для гостей.

«Сегодня лифт стал незаменимой частью нашей жизни. Это средство передвижения есть в многоэтажных и малоэтажных домах, торговых и бизнес-центрах, санаториях и гостиницах. Подъемное оборудование ЩЛЗ можно увидеть, как в новых жилых комплексах и многоквартирных домах с плановой заменой устаревшего лифтового оборудования, так и на объектах Минздрава и в учебных заведениях страны. Отдельное направление поставок, которое сейчас развивает завод, – учреждения санитарно-курортного и гостиничного типа», — пояснил генеральный директор ЩЛЗ Антон Артемьев.

Повышенный спрос санаториев к продукции Щербинского завода объясняется высокими эксплуатационно-техническими характеристиками, наличием аккредитованных монтажных и сервисных организаций, а также оперативностью производства и поставки.

Лифтами ЩЛЗ оборудованы и отели во многих городах России. Некоторые из них выполнены по индивидуальным заказам. Так, для подмосковного парка-отеля «Орловский» на заводе изготовили два лифта, панели которого выполнены из текстурированной нержавеющей стали под золото: за счет света и зеркал в них создается ощущение, что вся кабина отлита из этого драгоценного металла. А в Астрахани, в гостинице «Золотой затон» декор кабин выполнен узорами на нержавеющей стали в древнегреческой стилистике.

Отметим, что на ЩЛЗ при поддержке ДОМ.РФ развивается комплексная программа модернизации производства, целью которой является увеличение производственных мощностей, а также улучшение качества и дизайна выпускаемой продукции. При поддержке Института развития в жилищной сфере завод запустил серийное производство высокоскоростных лифтов (2,5 м/с).